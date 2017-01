Trump e Merkel falaram de importância da Otan em telefonema

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discutiram sobre conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia em telefonema neste sábado e concordaram sobre a importância da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Os dois governos divulgaram uma declaração conjunta sobre a primeira conversa entre as partes desde a chegada de Trump à presidência.

Os dois líderes tiveram uma conversa extensa, na qual também trataram das relações com a Rússia, segundo informou o porta-voz de Merkel, Steffen Seibert.

“Eles expressaram sua intenção de aprofundar nos próximos anos a já excelente relação bilateral”, disse Seibert.

Sobre a Otan, ambos concordaram a respeito da “fundamental importância da aliança para as relações Trans-Atlântico” e sobre a necessidade de todos os membros contribuírem. Trump tem dito repetidamente que alguns aliados dos Estados Unidos não gastam o suficiente com esforços militares.

No comunicado conjunto, não houve menção a refugiados, nem mesmo ao decreto de Trump da última sexta-feira, o qual proíbe refugiados de diversos países de maioria muçulmana de entrarem nos Estados Unidos. A medida foi alvo de fortes críticas neste sábado, em especial por parte do presidente francês, François Hollande, um aliado europeu da Alemanha.

Trump havia criticado severamente Merkel durante a campanha eleitoral, alegando que ela estava “arruinando” a Alemanha ao permitir a entrada de centenas de milhares de pessoas pedindo asilo no país.

Em resposta, Merkel foi mais dura ao comentar a vitória de Trump nas eleições, insistindo que a base para a cooperação entre Berlim e Washington deveria ser a “democracia, a liberdade e os direitos humanos, além de um desejo por uma ordem mundial aberta e liberal”.

Seibert afirmou que Trump aceitou o convite para participar da reunião do G-20 em Hamburgo, na Alemanha, em julho. Trump ainda disse que espera receber Merkel em Washington “em breve”, segundo o comunicado. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo