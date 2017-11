Trump diz ver “bom progresso” na questão da Coreia do Norte e pede negociações

Tweet no Twitter

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse hoje que está havendo “bom progresso” na questão da Coreia do Norte e pediu a Pyongyang que “venha para a mesa” de negociações e feche um acordo.

Trump, que falou em Seul durante coletiva de imprensa conjunta com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, afirmou que seria sensato o regime norte-coreano “fazer a coisa certa”.

Trump, que chegou nesta terça-feira à Coreia do Sul como parte de uma viagem por cinco países asiáticos, declarou estar vendo “um certo movimento” no sentido de solucionar o problema da Coreia do Norte e que a China também está se “esforçando bastante” para resolver o impasse, mas não ofereceu mais detalhes.

Segundo Trump, a ambição da Coreia do Norte de desenvolver armas nucleares é uma “ameaça mundial que exige ação mundial” e não é aceitável que determinados países financiem Pyongyang. O presidente americano também reiterou que os EUA estão preparados para defender a si mesmos e seus aliados.

Moon, por sua vez, afirmou na coletiva que Coreia do Sul e EUA concordaram em fortalecer sua aliança e ampliar a pressão sobre a Coreia do Norte, após sair de reunião de cúpula com Trump.

O líder sul-coreano disse ainda que ele e Trump estão dispostos a oferecer à Coreia do Norte “um futuro brilhante” se Pyongyang concordar em abandonar seu programa nuclear e de mísseis.

Ambos disseram também ter discutido sobre assuntos comerciais e Trump mostrou confiança de que Washington e Seul podem fechar um “acordo comercial recíproco”.

Trump, que esteve no Japão nos últimos dois dias antes de chegar à Coreia do Sul, visitará ainda China, Vietnã e Filipinas nos próximos dias.

Fonte: Estadao Conteudo