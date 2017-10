O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que há um forte apoio à reforma tributária almejada por ele para o país. O assunto está em discussão no Congresso e autoridades do governo têm dito que desejam as mudanças antes do fim deste ano.

“Trabalho duro no maior corte de impostos da história dos EUA. Grande apoio de muitos lados. Os grandes vencedores serão a classe média, as empresas e EMPREGOS”, disse Trump em mensagem no Twitter.

Fonte: Estadao Conteudo