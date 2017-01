Trump diz que negociações sobre muro com México vão começar após posse

O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que toma posse no próximo dia 20, afirmou que vai começar a construir o muro na fronteira com o México e que um acordo será costurado com o país em um ano e meio para que os mexicanos paguem pela construção, na forma de um reembolso.

Trump disse que as conversas com os mexicanos para o muro vão começar logo após sua posse. O republicano afirmou que respeita o governo e o povo mexicano e que tem muitos funcionários do país em suas empresas, mas o México está se aproveitando dos Estados Unidos. Trump ressaltou diversas vezes que a construção do muro será paga pelos mexicanos. “O México vai nos reembolsar. Isso vai acontecer”, afirmou.

Trump ressaltou que em seus comícios a proposta do muro foi muito bem recebida e quando ele perguntava quem ia pagar pela construção do muro, seus eleitores respondiam que era o México.

Durante a entrevista, que reuniu mais de 250 jornalistas, Trump se recusou a responder uma pergunta de um jornalista da CNN. “Você produz notícias falsas”, disse ele.

No começo da entrevista, Trump questionou veículos que publicaram um suposto relatório russo com informações comprometedoras sobre ele. A CNN publicou a notícia ontem à noite. Trump disse que o documento é falso e não deveria ter sido publicado e ressaltou que o próprio editor do jornal The New York Times classificou o documento como “não comprovado”.

O presidente prometeu que, em até 90 dias, as agências de inteligência vão produzir um relatório sobre o hackeamento durante a campanha presidencial. “A Rússia vai respeitar mais nosso país enquanto eu estiver no governo”, afirmou.

Fonte: Estadao Conteudo