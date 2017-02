Trump diz que não está ‘afrouxando nada’ em relação àa sanções contra a Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou sobre política externa em uma reunião com executivos da Harley-Davidson e afirmou que não está “afrouxando nada” em relação à Rússia e que o “nada está fora da mesa” sobre as relações entre EUA e Irã.

Segundo Trump, “muitos países tentam tirar vantagem dos EUA” e que, por isso, seu governo fará com que o país seja competitivo com qualquer outra nação do mundo.

O presidente americano comentou, ainda, sobre a Austrália, dizendo que ama o país, mas “vejo problemas com o acordo feito durante o governo Obama”. Durante a madrugada, Trump usou seu perfil no Twitter para dizer que estudaria o “acordo tolo” para receber “imigrantes ilegais da Austrália”. O ex-presidente Barack Obama assinou um acordo com a Austrália para a transferência de 1.250 refugiados de ilhas do Pacífico para os EUA. A maioria dos refugiados é do Irã, mas alguns são da Somália e do Iraque – três dos sete países de maioria muçulmana afetados pelo decreto anti-imigração de Trump.

