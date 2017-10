Trump diz que irá escolher o próximo presidente do Fed “muito em breve”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que deverá escolher o próximo presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) “muito em breve”.

Em entrevista transmitida pelo canal de televisão Fox Business, Trump disse estar considerando ao menos três pessoas para ocupar a cadeira principal da autoridade monetária: o economista John Taylor, o diretor do Fed Jerome Powell e a atual presidente do Fed, Janet Yellen.

“Tenho conversado com muitas pessoas e a maioria tem dito que a disputa está entre duas pessoas: o senhor Taylor e o senhor Powell. Eu também me reuni com Janet Yellen, de quem eu gosto muito. Então, há três pessoas em quem estou de olho e ainda outras duas. Vou tomar minha decisão muito em breve”, disse o presidente.

Nas últimas semanas, Trump se reuniu com todos os citados acima, além do diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Gary Cohn, e do ex-diretor do Fed, Kevin Warsh. De acordo com o site de apostas PredictIt, Powell é o mais cotado para assumir o Fed. (Flavia Alemi – flavia.alemi@estadao.com)

