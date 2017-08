Trump diz que Coreia do Norte encontrará ‘fogo e fúria jamais vistos’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou a Coreia do Norte na tarde desta terça-feira, afirmando que o regime de Kim Jong Un irá encontrar “fogo e fúria nunca vistos antes pelo mundo” caso continue com a escalada de ameaças contra Washington.

Em uma reunião extraordinária realizada em seu campo de golfe, em Bedminster, Trump disse a repórteres que “é melhor a Coreia do Norte não fazer mais nenhuma ameaça aos EUA”. Os comentários foram feitos após o Washington Post publicar uma reportagem em que agências de inteligência americanas avaliarem que Pyongyang já está produzindo ogivas nucleares compactas, que podem se transportadas pelos mísseis intercontinentais produzidos pela Coreia do Norte. De acordo com a publicação, cerca de 60 armas nucleares estão sob o controle de Kim Jong Un.

O movimento do presidente vem enquanto o secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, está em solo asiático, discutindo com líderes mundiais a escalada de tensões entre Washington e Pyongyang.

Além disso, no fim de semana, por unanimidade, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou a implementação de novas sanções contra a Coreia do norte devido aos programas nucleares e de mísseis balísticos do regime de Kim Jong Un. Com Trump exigindo uma rápida e plena implementação das penalidades, Tillerson estabeleceu um caminho estreito para que a Coreia do Norte retorne à mesa de negociações.

Fonte: Estadao Conteudo