Trump discute Irã e refugiados com rei da Arábia Saudita

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o rei Salman, da Arábia Saudita, discutiram por telefone a crise dos refugiados do Oriente Médio, o acordo para evitar que o Irã obtenha armamentos nucleares e as relações de segurança entre os dois países, disse a Casa Branca neste domingo.

“O presidente pediu e o rei concordou em dar suporte a zonas de segurança na Síria e no Iêmen, assim como a outras ideias para ajudar os vários refugiados que estão sendo afetados pelos conflitos atuais”, disse a Casa Branca em comunicado. Trump e o rei Salman também concordaram sobre a “importância de aplicar rigorosamente o Plano de Ação Conjunta Global para o Irã e de abordar as atividades do país na região”.

Trump já criticou várias vezes o acordo nuclear firmado entre os EUA e outras potências mundiais e o Irã. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo