Trump deve manter James Comey como diretor do FBI

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não planeja demitir James Comey da direção do FBI, de acordo com pessoas familiares ao assunto. Há dez anos no FBI, Comey ocupa o cargo de diretor desde setembro de 2013.

A decisão de manter Comey pouparia Trump de promover uma batalha no Senado para a confirmação de seu indicado. Segundo o The New York Times, que divulgou a informação primeiro, o presidente americano também pretende manter Comey no centro da investigação do FBI sobre a interferência do governo russo nas eleições presidenciais americanas de 2016.

Durante a campanha, Trump criticou duramente o FBI e o Departamento de Justiça dos EUA por não apresentarem acusações criminais contra a candidata democrata Hillary Clinton devido ao uso de um servidor de e-mail pessoal enquanto era secretária de Estado de Obama. Após eleito, Trump disse, em uma entrevista, que não tinha decidido se pediria a Comey para renunciar ao cargo. Fonte: Dow Jones Newswires.

