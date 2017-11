Trump defende reforma na saúde nos EUA para permitir corte maior em tributos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu nesta quarta-feira uma reforma no sistema de saúde do país, com o fim do chamado Obamacare, por ter sido aprovado durante o mandato do ex-presidente Barack Obama. Segundo ele, isso permitirá um corte maior de impostos.

“Não seria ótimo acabar com o tão injusta e impopular opção individual no Obamacare e usar aquelas economias para mais cortes de impostos para a classe média”, afirmou Trump no Twitter. Segundo ele, a Câmara dos Representantes e o Senado deveriam assim que possível avançar nesse processo. “Levem adiante o maior corte de impostos da história”, disse ele.

Fonte: Estadao Conteudo