Trump critica retirada de monumentos e diz que cultura está sendo “destruída”

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o crescimento do movimento de retirada de monumentos de heróis Confederados e declarou que o país está vendo “a história e a cultura serem destruídas”.

Os comentários de Trump, no Twitter nesta quinta-feira, ocorrem após os protestos de grupos supremacistas brancos em Charlottesville, no último final de semana, que se manifestaram contra a retirada da estátua do general Robert E. Lee na cidade. O general comandou o exército da Virgínia na Guerra Civil dos EUA, e buscava a independência para impedir a abolição da escravidão.

Diversas cidades americanas vêm retirando estátuas que homenageiam militares confederados, por terem defendido o regime escravocrata.

Segundo Trump “não se pode mudar a História, mas você pode aprender com ela. A beleza que vêm sendo retirada de nossas cidades e parques será imensamente sentida e nunca será possível substituí-la”, escreveu.

Fonte: Estadao Conteudo