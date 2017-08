Trump critica líder republicano no Senado em seu perfil no Twitter

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou desconfiança em relação ao líder republicano no Senado, Mitch McConnell, que não conseguiu convencer todos os senadores do partido a aprovarem o projeto de reforma no sistema de saúde americano.

“Você pode acreditar que Mitch McConnell, que gritou ‘revogar e substituir’ por 7 anos, não conseguiu fazer isso? Devemos revogar e substituir o Obamacare!”, escreveu o presidente em seu perfil no Twitter. Nesta semana, Trump se irritou depois que McConnell disse a uma multidão, no Estado de Kentucky, que o bilionário “não estava nessa linha de trabalho antes” e que tinha “expectativas excessivas sobre a rapidez com que as coisas acontecem no processo democrático”.

Trump retrucou ao dizer que “o senador McConnell disse que tinha expectativas excessivas, mas não penso assim”.

O comentário do presidente americano foi incorporado por assessores na Casa Branca. Dan Scavino Jr., que coordena o setor de redes sociais da Casa Branca, afirmou que McConnell estava usando Trump para dar desculpas sobre o fracasso do Senado em revogar e substituir o Obamacare. Ele sugeriu, ainda, que o líder republicano pode precisar de mais quatro anos para ter algum sucesso. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo