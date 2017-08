Trump cancela ida a Nova York para reuniões sobre investigação contra a China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou uma visita à cidade de Nova York, que realizaria neste domingo, de acordo com um porta-voz do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD, na sigla em inglês). A agenda do presidente não lista eventos públicos neste domingo.

Um funcionário da Casa Branca confirmou a mudança, dizendo que, devido ao cronograma do presidente e a reuniões que ocorrerão na segunda-feira, a viagem para Nova York foi cancelada.

Nesta segunda-feira, Trump deve anunciar que seu governo lançará uma investigação sobre o suposto roubo de propriedade intelectual por parte da China. Também haverá uma entrevista coletiva com o presidente, sem horário definido, onde ele possivelmente falará sobre o assunto. A investigação poderia levar a alguma forma de retaliação comercial. De acordo com integrantes da Casa Branca, a revisão não tem relação direta com a escalada de tensões envolvendo a Coreia do Norte. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo