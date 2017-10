Trump cai 92 posições no ranking da Forbes dos mais ricos dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caiu 92 posições no ranking das pessoas mais ricas do país, feito pela revista Forbes. Com fortuna estimada em US$ 3,1 bilhões, Trump aparece no 248 lugar da lista. No ano passado, quando concorreu à Casa Branca, a estimativa era que o americano tivesse US$ 3,7 bilhões, o que fazia dele o 156º mais rico de 2016.

Segundo a Forbes, a maior perda do presidente americano foi no mercado imobiliário Nova York – os valores de várias propriedades de Trump em Manhattan caíram, tirando US$ 400 milhões de sua fortuna. Entre as principais perdas estão também o gasto de US$ 66 milhões com a própria campanha presidencial e o pagamento de US$ 25 milhões em um acordo judicial sobre a Trump University.

Pelo 24º ano consecutivo, o fundador da Microsoft, Bill Gates, aparece no topo da tabela, com fortuna estimada em US$ 89 bilhões de dólares, US$ 8 bilhões a mais do que no ano passado. Ele é seguido pelo executivo-chefe da Amazon.com, Jeff Bezos, que é dono de US$ 81,5 bilhões. O megainvestidor Warren Buffett vem em terceiro lugar, com US$ 78 bilhões. Em quarto está o presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, com US$ 71 bilhões.

A primeira representante feminina da lista aparece na 13º posição: é Alice Walton, filha do fundador do Walmart, Sam Walton, com US$ 38,2 bilhões. Ao todo, apenas 50 mulheres entraram na lista de 400 nomes da Forbes.

Fonte: Estadao Conteudo