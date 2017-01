Trump assina ação que cria vetos na imigração dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou duas novas ações executivas de seu governo, voltadas à área da segurança. Uma das ações executivas estabelece vetos à entrada de alguns imigrantes – o que, segundo Trump, irá “prevenir a entrada de terroristas radicais islâmicos” em território americano.

Além disso, Trump assinou uma outra ação executiva que fortalece as Forças Armadas dos EUA. Segundo o republicano, “nunca iremos esquecer as lições do 11 de setembro”, justificando as duas ações executivas.

As ações executivas foram assinadas no Pentágono, onde Trump nomeou oficialmente James Mattis como seu secretário de Defesa. Em seu discurso, Mattis, que foi confirmado pelo Senado na sexta-feira passada, agradeceu a Trump pela “total confiança” em seu nome para o cargo. Segundo Trump, Mattis dedicou sua vida a servir o país e é um homem de honra e devoção.

Fonte: Estadao Conteudo