Trump apoia revogação e substituição imediata do Obamacare, diz senador

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, apoiou um plano para a revogação e substituição imediata da lei de tratamento acessível (Affordable Care Act), em uma ligação telefônica com o senador Rand Paul, na noite de sexta-feira, de acordo com o republicano de Kentucky. A notícia reforça a estratégia dos republicanos de desmantelar a lei de saúde de 2010.

Paul faz parte do crescente grupo de senadores republicanos que expressam preocupações com os planos de líderes do partido de votar a revogação da lei no começo deste ano, e então decidir dentro de semanas ou meses qual o projeto que substituiria a atual legislação.

“Eu acredito que devemos votar na substituição no mesmo dia que votarmos a revogação”, disse Paul em uma entrevista concedida nesta segunda-feira. Ele afirmou que Trump o telefonou na sexta-feira para “concordar completamente”.

Um membro da equipe de transição de Trump confirmou que o magnata falou com Paul, e disse que reuniões serão realizadas para definir como uma lei substituta pode ser aprovada ao mesmo tempo que uma revogação for aprovada. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo