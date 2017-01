Trump alerta Canadá e México que renegociará NAFTA em breve, diz jornal

O escolhido do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para o Departamento de Comércio, Wilbur Ross, informou as autoridades do Canadá que planeja reabrir as negociações do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) “dias após assumir o governo”, de acordo com informações do jornal canadense The Globe And Mail.

Segundo as autoridades canadenses, os EUA querem discutir questões chave do pacto de 1994, como o mecanismo independente de resolução de litígios.

De acordo com o jornal, a equipe de Comércio de Trump indicou que o foco da renegociação estará sobre o México, “essencialmente cortando o país de vários benefícios do NAFTA”.

“A indicação mais clara que recebemos dos norte-americanos é que eles têm o México como alvo e não nós (canadenses)”, disse uma autoridade do país. “Nós estamos mantendo uma linha aberta de comunicação com eles, para sabermos o que eles estão planejando fazer com o México e que essas medidas devem ter um grande efeito sobre nós”, afirmou a autoridade para o jornal.

Ross, que será sabatinado pelo Senado nesta quarta-feira, é um conhecido crítico do livre comércio e tem um histórico de luta pela renegociação do NAFTA e outros acordos.

O escolhido de Trump para o Comércio prometeu cortar quase todas suas ligações com a sua empresa de capital privado para evitar conflitos financeiros ilegais. Ele afirmou, em uma carta aberta divulgada ontem, que planeja renunciar do posto de presidente da W.L Ross e vender dezenas de participações ligadas à empresa.

Fonte: Estadao Conteudo