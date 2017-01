Tropas iraquianas capturam do Estado Islâmico importante universidade em Mossul

As tropas do governo do Iraque capturaram um vasto complexo da Universidade de Mossul das mãos do grupo Estado Islâmico, uma passo importante da forte operação para retomar a cidade de Mossul, informou Yahya Rasool, porta-voz do Exército.

Rasool disse neste domingo que o campus estava sob o controle total das forças especiais iraquianas, oficialmente conhecidas como o Serviço Contra o Terrorismo, que levantou a bandeira iraquiana sobre seus edifícios.

As forças iraquianas entraram nos terrenos da universidade na sexta-feira e conseguiram que capturar metade do campus no dia seguinte em meio à resistência dura dos militantes do Estado Islâmico.

O progresso deste domingo é o último de uma série de rápidos ganhos territoriais nas últimas semanas pelos militares iraquianos apoiados pelos EUA. Fonte: Associated Press

Fonte: Estadao Conteudo