Tribunal de Moscou rejeita denúncia de líder oposicionista contra Putin

O Tribunal de Tverskoy, em Moscou, rejeitou nesta quarta-feira um processo do líder oposicionista Alexei Navalny contra Vladimir Putin. O presidente da Rússia era acusado de ordenar que as autoridades do país negassem permissões para protestos contra o Kremlin.

Segundo a corte, a denúncia proposta pelo líder oposicionista não cumpria os critérios judiciais e, por isso, não poderia ter prosseguimento.

Navalny já declarou que pretende ser um dos nomes na corrida presidencial russa, que acontece em março, ainda que a Justiça impeça sua candidatura. Ele foi condenado criminalmente em um processo que afirma ter sido produzido por motivações políticas.

O líder oposicionista articulou uma série de protestos este ano para viabilizar sua candidatura e também para pressionar o Kremlin. Em junho, foi condenado a 30 dias de prisão por organizar uma manifestação não autorizada.

Putin ainda não confirmou oficialmente, mas é um dos nomes cotados para concorrer nas eleições presidenciais. Fonte: Associated Press

