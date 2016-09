Três mulheres são mortas depois de atacarem policiais em uma delegacia no Quênia

Tweet no Twitter

Três mulheres foram mortas neste domingo depois que elas atacaram uma delegacia de polícia na cidade costeira de Mombasa, no Quênia, de acordo com informações da polícia. As três mulheres, que estava utilizando niqabs – um tipo de roupa que cobre todo o corpo e deixa apenas os olhos de fora – foram baleadas pela polícia.

Segundo as autoridades, uma das mulheres jogou uma bomba de gasolina em um policial, enquanto a outra tirou uma de dentro de sua roupa, disse Parterson Maelo, chefe de polícia de Mombasa, acrescentando que dois policiais ficaram feridos no ataque.

Maelo disse que as mulheres chegaram à delegacia central de polícia por volta das 10h30 (no horário local) para relatar o roubo de um telefone.

“Enquanto os policiais estavam questionando-as sobre os detalhes do roubo, uma delas sacou uma faca e a outra jogou uma bomba feita com gasolina nos policias que estavam perto”, disse ele. Nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pelo ataque.

O Quênia tem enfrentado um perigo constante de ataques realizados por militantes do grupo da Somália Al-Shabab, que jurou vingança pela implantação de tropas do Quênia na Somália em 2011.

O Al-Shabab é afiliado da Al-Qaeda na região. Ele recrutou centenas de quenianos e os usou em vários ataques contra o país, incluindo um ataque em abril na Universidade de Garissa que matou mais de 148 pessoas.

No entanto, o Quênia também está lutando para combater o grupo Estado Islâmico que tem recrutado alguns dos jovens do país. Pelo menos 20 jovens quenianos viajaram para a Líbia para se juntar ao grupo extremista, segundo a polícia. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo