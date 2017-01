Toyota diz que irá criar 400 empregos em fábrica nos EUA

A Toyota afirmou hoje que irá criar 400 empregos e investir US$ 600 milhões em uma fábrica no sul do estado americano de Indiana. O anúncio vem logo após a reunião do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com montadoras para exigir que novas fábricas sejam construídas nos EUA.

Segundo a Toyota, haverá um investimento de US$ 10 bilhões nos EUA nos próximos cinco anos. Após o anúncio, as ações da companhia reduziram as perdas. Às 18h15 (de Brasília), a Toyota recuava 0,37% em Nova York. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo