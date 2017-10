Tiroteio em Nova York deixa pelo menos quatro mortos

Pelo menos quatro pessoas morreram hoje (31) em um tiroteio no sul da ilha de Manhattan, em Nova York, informa a imprensa local. Os tiros começaram após as 15h15 (hora local; 17h15 de Brasília) no cruzamento da West Street com a Chambers Street, disseram várias testemunhas ao jornal Daily News. A informação é da agência EFE*.

Pelo menos quatro pessoas morreram baleadas, segundo fontes dos serviços de emergências citadas pela rede de televisão News 1. O jornal The New York Times fala em “várias pessoas mortas”, citando autoridades.

Além disso, várias pessoas foram levadas ao Hospital Bellevue para serem atendidas por ferimentos causados por tiros, segundo o jornal New York Post. Um porta-voz da polícia confirmou que o suposto responsável pelos disparos foi detido e está sob custódia policial.

A área onde os tiros foram dados, a poucas quadras de onde ficavam as Torres Gêmeas, foi isolada pelas forças de segurança, segundo imagens de redes de televisão locais.

