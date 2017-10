Tillerson alerta China sobre comércio e disputas territoriais

O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, alertou a China nesta quinta-feira que os Estados Unidos têm um arsenal de armas econômicas para forçar Pequim a enfrentar desequilíbrios comerciais e uma disputa territorial contínua no Mar da China Meridional.

“Nós podemos fazer isso de duas maneiras”, disse Tillerson, durante uma entrevista de 35 minutos em seu escritório no Departamento de estado, parecendo, às vezes, falar diretamente com seus homólogos chineses. “Podemos fazê-lo de forma cooperativa e colaborativa, ou podemos fazê-lo tomando ações e deixando vocês reagirem a isso.”

Tillerson contrastou sua abordagem com a formulação de políticas com a adotada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, dizendo que o estilo de cada um é baseado em experiências adquiridas anteriormente. Enquanto Trump trabalha de acordo com prazos curtos, o de Tillerson, segundo ele próprio, é adepto a prazos mais longos.

Observando que as autoridades americanas e chinesas têm sido capazes de negociar suas diferenças de forma pacífica, o secretário repetidamente disse que a China “foi longe demais” em seu impulso para reivindicar recursos no Mar da China Meridional, uma das vias comerciais mais importantes para as maiores economias do mundo.

Tillerson afirmou que o governo Trump estava buscando um acordo sobre um código de conduta na região, observando que outros países são “culpados de ter feito o mesmo em menor medida” como a China. Ele afirmou que as Filipinas estavam procurando “maneiras mutuamente aceitáveis” para compartilhar áreas controversas sem conflito.

O secretário também expressou confusão sobre rumores em relação à sua partida. “Quem no mundo está dizendo essas coisas?”, questionou. Tillerson disse que continuaria no cargo “até o presidente pensar eu sou útil”. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo