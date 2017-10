Theresa May espera que negociações do Brexit tenham progresso até dezembro

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou que tem “um grau de confiança” de que a saída do país da União Europeia (Brexit) será capaz de passar para uma segunda fase de negociações até dezembro.

O Reino Unido deseja começar a discutir o comércio e as futuras relações com o bloco. No entanto, líderes da UE comentam que não houve progresso suficiente em termos de divórcio, incluindo o tamanho da quantia que o Reino Unido deve pagar para liquidar seus compromissos com o bloco.

May afirmou que o Reino Unido pagará o que deve, mas o valor que ela sugeriu, cerca de 20 bilhões de euros, está aquém da estimativa da UE, de 60 bilhões de euros. De acordo com a premiê britânica, “estamos passando por nossos compromissos potenciais ponto a ponto”. Para ela, “um certo grau de confiança chegará a um progresso suficiente em dezembro”, quando os líderes da UE se reunirão novamente. Fonte: Associated Press.

