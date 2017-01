Theresa May apresentará planos para Brexit em documento formal

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, disse que os planos do governo para a saída do Reino Unido da União Europeia – o chamado Brexit – serão apresentados em um documento formal conhecido como “White Paper” ou “Livro Branco”, em uma livre tradução.

Theresa May tem enfrentado demandas de legisladores para que revele os detalhes de seus planos para o Brexit em um documento formal. “Eu reconheço que há um apetite nesta Casa para ver que o plano posto em um Livro Branco”, disse, acrescentando que isso irá acontecer. Ela, entretanto, não deu data para que o documento seja apresentado. Fonte: Associated Press

Fonte: Estadao Conteudo