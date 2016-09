Terremoto deixa pelo menos 11 mortos na Tanzânia

Tweet no Twitter

Um terremoto de 5,7 graus na escala Richter sacudiu neste sábado a região do Lago Victoria, na África Oriental, matando pelo menos 11 pessoas na Tanzânia. o presidente do país disse que muitos morreram.

O terremoto foi sentido em regiões distantes, como o oeste do Quênia e partes da Uganda, países que compartilham as águas do Lago Victoria. Os tremores também foram sentidos em Ruanda.

O 11 mortos da Tanzânia estavam em estruturas de tijolos na cidade de Bukoba,

disse Agostinho Olomi, comandante da polícia para a região de Kagera.

Um comunicado do gabinete do presidente da Tanzânia disse que ele estava “chocado com os relatórios sobre terremoto, que causou a morte de muitas pessoas, o ferimento de outras e a destruição de propriedade”. O comunicado não forneceu dados específicos sobre o número de vítimas.

O terremoto foi superficial, ocorrendo a uma profundidade de 10 quilômetros. Sismos rasos geralmente tendem a ser mais prejudiciais do que terremotos mais profundos. As ondas sísmicas de terremotos profundos precisam viajar mais para a superfície, perdendo energia ao longo do caminho, enquanto o tremor de terremotos rasos é mais intenso.

Terremotos recentes na área do Lago Victoria têm causado perigos secundários, tais como deslizamentos de terra. O último terremoto notável na região foi em 2004 e mediu 4.7.

Fonte: Associated Press

Fonte: Estadao Conteudo