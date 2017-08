Tensões entre EUA e Coreia do Norte não impedem turistas de irem a Guam

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O território americano de Guam foi objeto de ameaças trocadas entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos durante a semana passada, mas isso não deixou os turistas longe da ilha tropical.

Won Hyung-jin, da agência de viagens sul-coreana Modetour, disse que vários clientes mostraram preocupações com a escalada retórica entre os dois países, mas não estavam preocupados o suficiente para pagarem as taxas de cancelamento dos pacotes de viagem. Won afirmou que os turistas se tornaram insensíveis em relação às ameaças do regime de Kim Jong-un.

Guam tem uma população de 160 mil habitantes, mas atraiu 1,5 milhão de visitantes no ano passado. Um terço dos trabalhadores da ilha é ligado ao setor turístico.

Na semana passada, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que a Coreia do Norte enfrentaria “fogo e fúria como o mundo nunca viu antes” caso Pyongyang continuasse a ameaçar Washington. O exército norte-coreano anunciou planos para disparar quatro mísseis de médio a longo alcance no território de Guam ainda em agosto. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo