A tempestade tropical Orlene se formou no Oceano Pacífico neste domingo, se fortaleceu e deve se tornar furacão no final de segunda-feira no México.

O Centro Nacional de Furacões em Miami disse que Orlene surgiu de uma depressão tropical no início desta manhã e está centrado a cerca de 1.100 quilômetros a sudoeste da ponta sul da Baixa Califórnia, no México. A tempestade está com ventos a 60 quilômetros por hora. Fonte: Associated Press

Fonte: Estadao Conteudo