Tempestade Ophelia atinge Grã-Bretanha, após afetar a Irlanda

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A tempestade Ophelia castigou nesta terça-feira a Escócia e o norte da Inglaterra, após deixar três mortos e centenas de milhares de pessoas sem eletricidade na Irlanda.

A tempestade, que chegou a ter a categoria de furacão, derrubou árvores e fios elétricos e afetou o tráfego aéreo na região.

Até quarta-feira, a Escócia deve registrar intensas chuvas e ter ventos de até 113 quilômetros por hora, segundo o Escritório Britânico de Meteorologia, ainda que a ventania deva perder força ao longo do dia.

As escolas na Irlanda do Norte e a República da Irlanda permanecem fechadas pelo segundo dia, enquanto as autoridades avaliavam os danos da tormenta.

Autoridades do sul da ilha informam que ao menos 330 mil lares estão sem energia elétrica. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo