Tarifar importações mexicanas vai fazer o consumidor pagar muro, diz Videgaray

A proposta de aplicar uma tarifa de 20% sobre as importações do México, feita pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump, representaria uma grande elevação de custos que provavelmente seria repassada para os consumidores norte-americanos, afirmou ontem o ministro de Relações Exteriores, Luis Videgaray.

“Uma tarifa sobre importações mexicanas nos Estados Unidos não é uma forma de fazer o México pagar pelo muro, mas uma forma de fazer o consumidor norte-americano pagar por ele através de abacates, máquinas e televisões mais caras”, afirmou Videgaray, que viajou à Washington para uma reunião de alto nível com representantes do governo norte-americano.

O México é um dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, sendo que os EUA são o principal destino dos produtos mexicanos, comprando cerca de 80% de tudo o que ele exporta. Uma ruptura nos laços entre os dois países tem um potencial catastrófico para a economia do país ao sul. Tal evento certamente também tem capacidade de construir uma nova onda de imigrantes ilegais, dificultando ainda mais os esforços do novo governo em Washington para coibir a entrada no país. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo