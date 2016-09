Taleban invade cidade do Afeganistão e autoridades pedem reforço urgente

O Taleban entrou na capital da província de Uruzgan, no sul do Afeganistão, nesta quinta-feira, provocando violentos confrontos, o que levou todas as autoridades do governo a fugirem da cidade e a pedirem reforço, informou uma autoridade afegã.

O ataque de surpresa dos insurgentes levou todos os postos de controle ao redor da cidade a serem ocupados ou destruídos, segundo o porta-voz provincial, Mohammad Doost Nayab, que pediu para o governo em Cabul reforços urgente.

Nayab disse que todos os postos de controle ao redor da cidade foram ocupados ou destruídos e apelou para o governo em Cabul reforços rápidos. “Eu ainda não consigo estimar o número de Morts e temos que a cidade possa cair nas mãos dos insurgentes em breve”. Centenas de Talebans estão envolvidos no ataque, disse Nayab.

No entanto, poucas horas depois, o Ministério de Defesa do Afeganistão disse que o Taleban tinha sido expulso de Tirin Kot. Mohammad Radmanish, deputado do ministério e porta-voz, disse que as sedes do Exército, da polícia e dos serviços de inteligência na cidade foram todos protegidos.

Radmanish insistiu que todos os locais estratégicos em Tirin Kot, uma cidade com uma população de 72 mil habitantes, estão agora sob monitoramento do governo e que reforços estão a caminho para a capital da província de Uruzgan. Fonte: Associated Press.

