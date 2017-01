Taleban divulga vídeo com refém australiano e americano

O Taleban divulgou um vídeo, nesta quarta-feira, mostrando um americano e um australiano que foram sequestrados em agosto. Essa é primeira vez que as vítimas foram vistas desde o sequestro.

Os dois homens, um americano identificado como Kevin King e um australiano identificado como Timothy Weekes, foram sequestrados no lado de fora da Universidade Americana do Afeganistão no Cabul, onde eles trabalhavam como professores.

Autoridades americanas disseram em setembro que as forças dos Estados Unidos lançaram uma missão de resgate, mas os cativeiros não estavam no local da busca.

No vídeo, enviado à imprensa pelo porta-voz do Taleban, Zabihullah Mujahid, a dupla aparece abatida e com a barba por fazer. Eles disseram que estavam falando no dia 1º de janeiro. No vídeo, aparentemente entregando uma mensagem ao lado dos sequestrados, eles pedem ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que ofereça uma troca de prisioneiros para garantir sua liberdade.

O porta-voz do Departamento de Estado, Mark Toner, disse que autoridades americanas estavam estudando o vídeo e não puderam confirmar a autenticidade. Ele recusou a comentar o caso, citando considerações de privacidade, mas ele adicionou: “levar e deter reféns civis é repreensível e nós condenamos tais ações”. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo