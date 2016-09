Suspeita de tentativa de ataque em Paris teria jurado aliança ao Estado Islâmico

Tweet no Twitter

O grupo de mulheres que teria planejado uma tentativa de ataque fracassado em Paris no domingo incluía uma jovem de 19 anos que teria jurado aliança ao grupo extremista Estado Islâmico, afirmou hoje a polícia francesa.

A jovem, Ines Madani, esfaqueou um oficial com uma faca e foi baleada na perna na noite de ontem no sul, da capital do país, acrescentou o comando local.

De acordo com o Ministério do Interior, a busca por Madani e outras duas suspeitas foi uma “corrida contra o tempo” antes que o ataque, que envolvia um veículo lotado de botijões de gás, fosse concretizado.

Dentro do grupo, uma das suspeitas teria convivido com o extremista Larossi Abballa, que matou dois policiais este ano antes de ser morto pela polícia.

Outro homem preso nesta quinta-feira também tinha ligações com Abdalla, que jurou aliança ao Estado Islâmico em uma transmissão pelo Facebook após matar o casal de policiais.

“Existe um grupo que foi aniquilado, mas outros estão à solta”, disse o presidente François Hollande nesta sexta-feira. “As informações que tivemos nos permitiram agir antes que fosse tarde demais.”

Um dos policiais, que não quis se identificar, afirmou que foi encontrado uma nota em que a adolescente declarava aliança ao Estado Islâmico. Segundo ele, a jovem está hospitalizada. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo