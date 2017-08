Suprema Corte da Venezuela ordena prisão de deputado opositor

Tweet no Twitter

O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela ordenou nesta quinta-feira a prisão do deputado opositor Germán Ferrer, marido da procuradora-geral destituída Luisa Ortega, por supostamente dirigir uma rede de extorsão que teria relações com o Ministério Público. A oposição considerou a medida como uma “escalada da perseguição” contra os setores adversários do governo.

O novo procurador-geral, Tarek William Saab, solicitou a detenção do deputado e remeteu o caso à Assembleia Constituinte, que assumirá o processo para retirar a imunidade do congressista, de acordo com a sentença da Suprema Corte venezuelana.

Saab disse, na véspera, que se presume que o marido de Luisa Ortega dirigia uma “rede de extorsão” e acrescentou que os delitos que Ferrer e de outras pessoas envolvidas no caso estão envolvidas em casos de corrupção, extorsão e lavagem de dinheiro.

A ação contra Ferrer envolve um grupo de integrantes da recém-formada Assembleia Constituinte encabeçada por Diosdado Cabello, que acusa o deputado opositor de dirigir, desde o ano passado, uma rede ilícita que havia recebido mais de US$ 6 milhões de empresas vinculados ao setor de petróleo e a outras áreas. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo