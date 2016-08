Suicida ataca perto do palácio presidencial da Somália e mata pelo menos 5

Um suicida detonou os explosivos que levava em um caminhão perto do portão do palácio presidencial da Somália em Mogadiscio e matou pelo menos cinco pessoas, segundo a polícia. A explosão ocorreu durante a hora do rush da manhã, segundo o capitão Mohamed Hussein, graduada autoridade policial do país.

O ataque também deixou dez feridos e causou estragos em hotéis próximos, em geral frequentados por autoridades do governo e executivos, disse Hussein. A explosão foi ouvida em toda a capital somali e a fumaça podia ser vista por sobre o complexo presidencial.

O grupo extremista islâmico al-Shabab reivindicou a autoria do ataque, segundo a emissora de rádio dos rebeldes Andalus. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo