Soldados venezuelanos atravessaram fronteira da Guiana em busca de alimentos

O chefe de gabinete do Exército da Guiana disse que as autoridades estão investigando relatos de que soldados da Venezuela atravessaram a fronteira do país em busca de alimentos.

O general Patrick West disse nesta quarta-feira que outras tropas serão enviadas para a região fronteiriça, em resposta à queixa de grupos indígenas na região da Guiana. West afirmou que pessoas informaram que os soldados venezuelanos pediram comida e outros suprimentos, além de roubar moradores da região.

O Ministério dos Assuntos Indígenas do país informou que os soldados venezuelanos pediram desculpas aos soldados da Guiana pelo incidente recente e disseram que não foram reabastecidos em 45 dias, em meio à profunda crise econômica em seu país. As tropas venezuelanas até agora foram amplamente poupadas da escassez de alimentos generalizada no país. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo