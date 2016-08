Soldado turco morre na Síria após ataque de forças curdas

Tweet no Twitter

Um ataque realizado por militantes curdos na Síria matou um soldado turco e deixou outros três feridos, informou neste sábado a agência de notícias oficial da Turquia. Segundo a gência Anadolu, dois tanques turcos na cidade síria de Jarablus ficaram sob ataque de foguetes.

O exército turco iniciou a operação Escudo de Eufrates na Síria com unidades do Exército Sírio Livre e aviões da coalizão na quarta-feira para expulsar o Estado Islâmico de Jarablus e limitar o avanço das forças curdas ao oeste do rio Eufrates. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo