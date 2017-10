Sobe para oito número de mortos em atentado em Nova York

As autoridades de Nova York classificaram como um “covarde ato de terrorismo” o atropelamento ocorrido nesta terça-feira em Nova York e atualizaram o número de mortos para de oito. O atentado aconteceu no sudeste da ilha de Manhattan, quando um homem atropelou com uma caminhonete várias pessoas, algumas delas em uma ciclovia, perto da margem do rio Hudson. A informação é da agência EFE*.

Até o momento, as autoridades confirmaram que uma pessoa supostamente vinculada com o atropelamento foi detida.

A área onde aconteceu o atentado fica a poucas quadras de onde ficavam as Torres Gêmeas e foi rapidamente isolada pelas forças de segurança.

