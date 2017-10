Sobe a 18 número de mortos por explosão em hotel na capital da Somália

Mogadiscio, 28 (AE) – Subiu para pelo menos 18 o número de mortos no ataque ocorrido com um carro-bomba diante de um popular hotel na capital da Somália, Mogadiscio. Outras 30 pessoas ficaram feridas, enquanto as forças de segurança ainda perseguiam suspeitos dentro do edifício, segundo a polícia.

Falando do local do ataque, o capitão Mohamed Hussein disse que mais de 20 pessoas, entre elas funcionários do governo, estariam presas no local enquanto ocorriam os confrontos, no hotel Nasa-Hablod, próximo ao palácio presidencial. Já foram mortos dos dois cinco suspeitos no primeiro andar, acrescentou Hussein.

O ataque deste sábado ocorre duas semanas após mais de 350 pessoas terem morrido em um grande atentado com um caminhão em uma rua movimentada de Mogadiscio, no pior atentado já ocorrido na história do país africano.

O Al-Shabab, grupo extremista islâmico, reivindicou a autoria do ataque deste sábado. Ele não comentou, porém, sobre o grande ataque de duas semanas atrás. Especialistas dizem que o número de mortos foi tão grande que o grupo teria hesitado em reivindicar a autoria por temer que aumentasse o rechaço à organização entre os somalis. Fonte: Associated Press.

