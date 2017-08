Site supremacista branco americano perderá domínio na internet

Tweet no Twitter

Um proeminente site nacionalista americano, que promoveu uma manifestação em Charlottesville, na Virgínia, no último fim de semana, perdeu seu domínio na internet.

No fim da noite de domingo, a GoDaddy, empresa registradora de domínios e hospedeira de sites, tuitou, na noite de domingo, que deu 24 horas para que o site Daily Stormer mudasse seu domínio para outro provedor devido a suposta violação dos termos de serviços.

O porta-voz do GoDaddy, Dan Race, afirmou ao New York Daily News que o Daily Stormer violou seus termos de serviço ao rotular uma mulher de 32 anos, que morreu durante manifestação em Charlottesville, de “gorda” e “sem filhos”. Heather Heyer foi morta no sábado, após um homem ter atropelado um grupo de manifestantes que protestavam contra os supremacistas brancos.

Pouco depois de o GoDaddy ter anunciado sua decisão, o site publicou um artigo, afirmando que havia sido pirateado e seria encerrado. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo