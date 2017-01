Seul vai formar brigada para remover liderança norte-coreana em caso de guerra

A Coreia do Sul vai formar uma brigada militar especial, neste ano, que será encarregada de remover a liderança norte-coreana em caso de guerra, enquanto Seul busca opções para conter os mísseis e armas nucleares do país vizinho, segundo com informações de uma autoridade do governo.

A brigada terá a tarefa de remover o comandante do norte e paralisar sua função caso, de acordo com uma autoridade do Ministério da Defesa de Seul, que falou sob condição de anonimato. No plano original, a brigada deveria estar pronta em 2019.

O plano foi incluído em um briefing do ministro da Defesa, Han Min Koo, para o primeiro-ministro Hwang Kyo-ahn, que se tornou líder do governo depois do impeachment da presidente Park Geun-hye.

A Coreia do Norte conduziu dois testes nucleares e uma série de testes de foguetes no ano passado, na tentativa de expandir seu programa de mísseis e armas nucleares.

Na esteira do último teste nuclear norte-coreano em setembro, autoridade sul-coreanas anunciaram planos para fortalecer a habilidade de conduzir ataques preventivos.

Os oficiais ainda disseram que um massivo sistema de punição e retaliação coreano usaria forças e especiais e mísseis de cruzeiro para destruir áreas onde o líder norte coreano e o resto do governo estão localizados. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo