Senadores republicanos dizem que avançaram em projeto de reforma na saúde

Senadores republicanos afirmaram que estão próximos de chegar a um consenso sobre uma reforma no sistema de saúde americano, enquanto se dirigem a uma votação sobre o assunto próximo ao Feriado da Independência, em 4 de julho. Durante a tarde, os senadores se reuniram com o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence.

O líder republicano no Senado, Mitch McConnell, disse a repórteres que “estamos chegando perto de ter uma proposta. Foram sete anos para falar sobre o sistema de saúde”. McConnell e outros líderes republicanos se reúnem nesta noite com o presidente Donald Trump, que já elogiou a Câmara dos Representantes pela aprovação de um projeto de reforma na saúde e incentivou o Senado a “seguir o exemplo e obter algo nesse sentido antes da chegada do verão”. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo