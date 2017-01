Senador republicano critica decreto anti-imigração de Trump

O senador do Partido Republicano John McCain fez críticas ao decreto anti-imigração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que a decisão impede que pilotos iraquianos venham ao país para um treinamento. Alguns pilotos do Iraque iriam se juntar às tropas americanas no combate contra o Estado Islâmico.

“Isso é errado”, afirmou McCain, que é do mesmo partido de Trump. Em seu sexto mandato como senador, McCain também já se posicionou contra uma aproximação dos EUA com a Rússia, outro desejo de Trump. O senador também falou contra o uso da tortura como método em interrogatórios, o que foi defendido por Trump. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo