Senado dos EUA confirma Elaine Chao como secretária dos Transportes de Trump

O Senado dos Estados Unidos confirmou Elaine Chao como Secretária dos Transportes do governo de Donald Trump nesta terça-feira. Por 93 votos a 6, o Senado aprovou a escolha do presidente americano para a pasta.

Chao é casada com o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, e já comandou o Departamento do Trabalho durante o governo de George W. Bush. Os seis votos contrários de Chao foram de senadores do Partido Democrata; entre eles, o líder do partido no Senado, Charles Schumer, e o ex-candidato à presidência Bernie Sanders.

Fonte: Estadao Conteudo