Senado dos EUA aprova pacote de emergência para vítimas de desastres naturais

O Senado dos Estados Unidos aprovou, nesta terça-feira, um pacote de emergência de US$ 36,5 bilhões para ajudar as vítimas de desastres naturais, além de proporcionar uma injeção de capital em Porto Rico e resgatar o programa federal de seguro conta inundações com US$ 16 bilhões.

Com 82 votos a 17, o Senado enviará a medida para a Casa Branca, que informou que o presidente americano, Donald Trump, irá assinar o projeto em breve. A aprovação ocorre quando as reservas do governo para resposta contra desastres estavam próximas do fim.

A medida contra desastres eleva o total aprovado pelo Congresso a mais de US$ 50 bilhões durante a catastrófica temporada de furacões, sem incluir a solicitação prevista de fundos para a cobertura de danos em projetos hídricos e de navegação, perdas no agronegócio, danos em edifícios públicos e infraestrutura e ajuda para a reconstrução de habitações que não contavam com seguro contra inundações. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo