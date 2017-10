Senado da Espanha vai votar medidas contra Catalunha na sexta-feira

O vice-presidente do Senado da Espanha, o conservador Pedro Blanco, afirmou neste sábado que a sessão na qual serão votadas as propostas do governo central para tomar o controle do Parlamento da Catalunha será realizada na próxima sexta-feira, 27.

Blanco disse ainda que o Senado vai criar na terça-feira, 24, uma comissão especial com 27 parlamentares para avaliar as medidas a serem tomadas.

Mais cedo, o primeiro-ministro da Espanha, o conservador Mariano Rajoy, invocou o artigo 155 da Constituição e anunciou a dissolução do Parlamento catalão bem como a convocação de eleições em até seis meses. No começo do mês, separatistas fizeram um plebiscito não-autorizado no qual o pedido de independência venceu com mais de 90% dos votos.

O presidente regional da Catalunha, Carles Puigdemont, poderá fazer pessoalmente um apelo das medidas diante da comissão antes do meio-dia de quinta-feira ou mandar um enviado para fazê-lo.

A comissão especial deve concluir a proposta final que será levada ao pleno do Senado para aprovar o texto final. É esperado que o Partido Popular, do premiê, que tem maioria na Casa, consiga também o apoio da oposição. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo