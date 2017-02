Secretário de Defesa dos EUA reafirma aliança com Japão e Coreia do Sul

O Secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, fez uma turnê nesta sexta-feira para assegurar dois de seus principais aliados na Ásia, o Japão e a Coreia do Sul, de que Washington está totalmente comprometido com sua segurança.

“Eu quero que não restem dúvidas durante a transição em Washington de que estamos firmes, 100% ombro a ombro com os japoneses”, afirmou Mattis em visita ao primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe.

Mais cedo, ele foi recebido em Seul pelo ministro da Defesa da Coreia do Sul, Han Min Koo, quando declarou que os EUA “cumprem seus compromissos, e está ao lado de seus aliados, o povo sul-coreano”.

Mattis também emitiu um alerta à Coreia do Norte, afirmando que qualquer ataque nuclear contra os Estados Unidos ou seus aliados teria uma resposta “efetiva e esmagadora”.

“A Coreia do Norte continua a lançar mísseis, desenvolver armas nucleares e manter uma retórica e comportamento ameaçadores”, afirmou após um encontro com sua contraparte sul-coreana, ministro Han Min Koo.

O Japão e a Coreia do Sul são os únicos dois países a serem visitados pelo Secretário de Defesa em sua primeira viagem ao exterior. A decisão foi encarada como uma demonstração de que os EUA manterão a aliança militar com ambos os países, um compromisso que parecia em perigo com a chegada de Donald Trump à Casa Branca. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo