Secretário de Defesa dos EUA não apoia afogamento em interrogatório

O Pentágono informou nesta quinta-feira que o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, mantém sua posição contrária ao uso de técnicas de interrogatório banidas, como o afogamento (waterboarding) de suspeitos. A declaração indica que o chefe do Pentágono é contrário à volta do uso dessas técnicas.

As declarações são divulgadas após o presidente americano, Donald Trump, dizer em entrevista à rede ABC News na quarta-feira que confiaria em Mattis e no seu indicado para diretor da CIA, Mike Pompeo, para decidir sobre o assunto. “Eu farei o que eles disserem”, Trump comentou. O presidente afirmou, porém, que havia falado recentemente com pessoas e questionado se a tortura funcionava nos interrogatório. Essas pessoas questionadas por Trump teriam dito que a tortura “certamente” funciona, segundo o relato do próprio presidente. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo