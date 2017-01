SeaWorld anuncia a morte da orca Tilikum, responsável pela morte da treinadora em 2010

Um dos principais personagens do SeaWorld, a orca Tilikum, conhecida mundialmente por estar envolvida na morte de três pessoas, morreu. A informação foi divulgada pela assessoria do parque nesta sexta-feira (6). De acordo com a “CNN”, o animal tinha aproximadamente 35 anos.

“É com o coração partido que compartilhamos a triste notícia da morte do Tilikum, uma das mais conhecidas orcas do SeaWorld Orlando. Tilikum tem sido um membro amado da Família SeaWorld há 25 anos e tocou a vida de milhões. Ele vai sentir muita falta da família SeaWorld, assim como das muitas pessoas que ele inspirou”, informou a nota.

Tilikum já esteve envolvida em diversas polêmicas. A última delas em 24 de fevereiro de 210, quando atacou e matou a treinadora Dawn Brancheau, de 40 anos, no parque SeaWorld de Orlando, na Flórida.

Segundo informações do documentário “Blackfish”, a orca também estaria envolvida com a morte de outras duas pessoas, entre eles o visitante Daniel P Dukes, em 1999. Na ocasião, o homem entrou no parque à noite e mergulhou em uma das piscinas. No dia seguinte, seu corpo foi encontrado na boca de Tlikum.

Em março de 2016, a SeaWorld anunciou que não terá mais orcas em seus parques. Os animais que estão atualmente em cativeiro não se reproduzirão e, quando morrerem, não serão substituídos.