Sauditas completam medidas de segurança na véspera do início do hajj

Centenas de milhares de fiéis rezaram na Grande Mesquita em Meca, nesta sexta-feira, um dia antes da peregrinação do hajj, ao passo em que as autoridades sauditas completam as preparações de segurança, na sequência da debandada que resultou na morte de centenas de peregrinos que foram pisoteados no ano passado.

Espera-se que a peregrinação deste ano atraia mais de um milhão de participantes. O evento acontece em meio a tensões entre a Arábia Saudita e seu rival na região – o Irã -, que questionou a habilidade do reino em administrar o hajj.

O governo saudita disse que 769 pessoas morreram pisoteadas em setembro do ano passado, enquanto as multidões encenavam o ritual de apedrejamento do diabo em Mina, um sítio nas proximidades de Meca. A Associated Press, no entanto, examinou os relatórios da imprensa estatal e comentários de autoridades de países que participaram do hajj e diz que o número de mortos foi pelo menos 2.426.

Peregrinos de todo o mundo já começaram a viagem para a Arábia Saudita no mês passado, nas vésperas do hajj, um evento religioso de cinco dias, que são as datas mais importantes do calendário islâmico. A prática é um dos cinco pilares do Islã, e todos os muçulmanos capacitados são convidados a participar pelo menos uma vez na vida.

Encarando criticas cada vez mais numerosas após o ocorrido no ano passado e alarmada por uma onda de ataques de militantes, a Arábia Saudita introduziu novas medidas de segurança para o hajj deste ano, incluindo pulseiras eletrônicas para os peregrinos e mais câmeras de segurança para o controle das multidões.

Autoridades sauditas pedira, a líderes de delegações do hajj para que respeitem o movimento e os planos de transporte estabelecido pelos oficiais para evitar tumulto. “Não hesitaremos em nos sacrificarmos para proteger os peregrinos e frustrar os planos daqueles que procuram prejudicar sua segurança”, disse um porta-voz do Ministério do Interior, nesta sexta-feira. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo